ملك البحرين يعيّن رئيسًا للبعثة الدبلوماسية للملكة لدى سوريا

الملك حمد بن عيسى يصدر مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية

اصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد مرسومًا رقم (124) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.

في المرسوم الملكي جاء ما يلي: المادة الأولى: يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض.

المادة الثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وعليه من المتوقع ان يستلم السفير المعيّن وحيد مبارك مهام عمله ابتداءً من اليوم الخميس.

وشغل السفير وحيد مبارك سيار عدة مناصب رسمية رفيعة، منها: منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون منذ عام 2015، بحسب بيانات وزارة الخارجية البحرينية.

كما شغل منصب سفير المملكة لدى دولة قطر بين عامي 2011 و2015، وكان سفيرًا في سوريا بين عامي 2001 و2008. وعمل سيار مستشارًا بسفارة البحرين لدى المملكة المتحدة والشخص الثاني بالسفارة بين عامي 1996 و2001.

وكانت المملكة البحرينية أعلنت فتح سفارتها في العاصمة دمشق، في 28 من كانون الأول 2018، بعد يوم من افتتاح الإمارات العربية المتحدة سفارتها بشكل رسمي