قال باقري "تم تبادل اقتراحات مكتوبة بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة

اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الخميس أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قد حققت "تقدمًا مرضيًا نسبيًا" خلال الأيام الماضية. وتأتي تصريحات باقري في ختام جولة مباحثات تعقبها استراحة لثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ ايران الإثنين القادم جولة مباحثات تاسعة، بمعية الأطراف التي لا تزال مشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، وسط مساع لتجسير الهوة بين المعسكرين بما يسمح بإعادة العمل وفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، بشكل أحادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وقال باقري "تم تبادل اقتراحات مكتوبة بين مختلف الأطراف بشأن رفع العقوبات، وتم تحقيق تقدم مرضٍ نسبيا خلال الأيام الأولى من الجولة الثامنة للمباحثات"، وفق شريط مصوّر نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية الخميس.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد الإثنين على أهمية الضمانات ورفع العقوبات بالنسبة الى إيران، بشكل يتيح لها استعادة علاقات اقتصادية طبيعية مع مختلف الأطراف الدولية، خصوصا في مجال تصدير النفط والاستفادة من عائداته.

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الثلاثاء، بالمتواضع وأضاف "أنه من المبكر القول الى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا".

يذكر أن الاتفاق المبرم عام 2015 سمح برفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن العمل به تعرض للنسف، بعيد قرار ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018.