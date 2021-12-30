البحرية الأميركية الخميس ضبط حوالى 400 كيلوغرام من الهيرويين بقيمة أربعة ملايين دولار

أعلنت البحرية الأميركية الخميس ضبط حوالى 400 كيلوغرام من الهيرويين تقدّر قيمتها في السوق بنحو أربعة ملايين دولار على متن سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر في بحر العرب بالقرب من الخليج العربي.

وكانت "قوّة الواجب المختلطة 150" (سي تي اف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بقيادة القوّات البحرية المختلطة، قد أعلنت في مطلع كانون الأول/ديسمبر عن ضبط كمّية قياسية من شحنات المخدرات هذه السنة.

وجاء على حساب الأسطول الخامس للولايات المتحدة الذي يتّخذ في المنامة مقرّا له، في تويتر أن "سفينتين للقوات الأميركية ضبطتا 385 كيلوغراما من الهيرويين بقيمة تقدّر بنحو أربعة ملايين دولار في سفينة صيد لا ترفع راية أيّ بلد كانت تعبر في بحر العرب في 27 كانون الأول/ديسمبر".

وأتلفت القوّات الأميركية المخدرات في عرض البحر وحرّرت السفينة وطاقمها المؤلّف من تسعة أفراد "عرّفوا عن أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون"، بسحب ما ورد في بيانها.

وكانت قوات خفر السواحل الأميركية قد ضبطت هذه الحمولة خلال دورية "للتحقّق من راية السفينة بموجب القانون الدولي العرفي"، بحسب البيان.

وغالبا ما تتّهم الولايات المتحدة إيران بأنشطة غير قانونية تنفّذها في مياه الخليج، من هجمات على سفن أجنبية إلى عمليات لتهريب الأسلحة.