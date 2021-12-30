مد كورونا يفرض هيمنته على فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة

سجلت فرنسا اليوم الخميس أكثر من 200 ألف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، على نحو غير مسبوق

تمكنت أرقام كورونا المتزايدة باطراد من فرض حالة جديدة أشبه بالمد، وانعكس ذلك من خلال تسجيل أرقام غير مسبوقة لإصابات بالفيروس، حيث تجاوز العالم العتبة الرمزية لمليون إصابة يوميًا للمرة الأولى في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، عشية الاحتفالات بالعام الجديد التي سيخيّم عليها شبح كوفيد مجددا.

حيث سجلت فرنسا اليوم الخميس أكثر من 200 ألف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي. وتفيد وكالة رويترز بأن السلطات الصحية الفرنسية أعلنت عن رصدها 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وحذر وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران من "تسونامي" إصابات بكوفيد إزاء بيانات أمس الأربعاء التي سجلت فرنسا من خلالها رقماً قياسيًا كشف عن 208 آلاف و99 إصابة.وأوضح الوزير ان الحالات المثيرة للقلق مبعثها متحور دلتا وليس اوميكرون مشيرا الى ان الإنفلوانزا ستزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة للمستشفيات.

وسجلت إيطاليا قفزة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتتجاوز الإصابة اليومية حافة الـ 100 ألف حالة لأول مرة الخميس. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية بورود 126 ألف و 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين سجل اليوم السابق أي الأربعاء 98 ألف حالة. وتسجل إيطاليا معدلات قياسية بما يخص الإصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي. وبلغت حصيلة الوفيات اليومية الخميس 156 حالة، وفق ما أوردت وكالة نوفوستي.

ومن جانبها، حذرت الولايات المتحدة رعاياها من الإقدام على الرحلات البحرية كافة حتى لو حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا. وأوضح المنشور الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مستوى إشعار الصحة قد ارتفع الى درجة 4 وهو المستوى الأعلى والذي يعكس الزيادة في الإصابات على متن السفن السياحية، منذ التعرف على متحور اوميكرون".

وكان المستشار الطبي الرئاسي الأمريكي أنتوني فاوتشي قد قال الأربعاء، إنه من المرجح أن تبلغ حالات الإصابة بـ"أوميكرون" ذروتها في الولايات المتحدة، بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

وفي جنوب افريقيا، أعلن مجلس الوزراء رفع حظر التجول الذي كان مفروضاً في البلاد، منذ منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا. واستنادا الى وكالة رويترز، فقد تبين أن متحور اوميكرون الذي دهم البلاد هو أقل ضراوة، قياسا بدلتا لكنه أشد عدوى بـ 70 مرة.

وبلغت إصابات كورونا على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع، ما دفع الكثير من العمال التزام بيوتهم.