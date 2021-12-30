بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا لمناقشة التوتر العسكري المرتبط بأوكرانيا

الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة التوتر العسكري الاوكراني

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس اتصالا هاتفيا لمناقشة التوتر العسكري المرتبط بأوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض من ولمنغتون في ديلاوير حيث يمضي بايدن عطلة رأس السنة، أن الاتصال "بدأ الساعة 15,35" (20,35 ت غ). ويريد بايدن، بحسب البيت الأبيض، أن يقترح "مسارا دبلوماسيا" لتجنب تصعيد عسكري في أوكرانيا.

من جهته، أكد بوتين أنه "مقتنع" بإمكان إقامة حوار "فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية" للبلدين، مذكرا بالقمة التي جمعت الرئيسين في حزيران/يونيو في جنيف.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق أن "طريق المفاوضات وحده هو الذي قد يحل المشكلات المتزايدة بيننا".

لكن من المتوقع أن يؤكد بايدن خلال الاتصال الثاني مع نظيره الروسي في شهر أن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة جدا" إزاء حشد قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، وأنها "مستعدّة للردّ" إذا شنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا.

ومع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأميركية في 10 كانون الثاني/يناير في جنيف، تردد موسكو أن أولويتها الأولى هي التفاوض بشأن معاهدتين تعيدان تحديد التوازن الأمني وهيكلية الأمن في أوروبا.

ويرى الكرملين أن أمن روسيا يقتضي منع أي توسيع للحلف الأطلسي شرقا ووضع حد للنشاطات العسكرية الغربية في محيط روسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو دائرة نفوذ لها.