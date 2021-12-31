إسرائيل توقع صفقة طائرات هليكوبتر وطائرات بوينج من الولايات المتحدة

تتضمن الاتفاقية شراء أسطول جديد من طائرات F35 وطائرات إعادة التزود بالوقود وطائرات هليكوبتر

وقعت وزارة الأمن الإسرائيلية، اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار، وتشمل استبدال 12 مروحية لوكهيد مارتن-سيكورسكي بطائرات الهليكوبتر "ياسور" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وشراء 12 طائرة هليكوبتر وطائرتين من طراز بوينج للتزود بالوقود، مع خيار شراء ست مروحيات إضافية، ومن المتوقع أن تصل المروحيات الأولى إلى إسرائيل في عام 2026.

وأكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، على أن اتفاقيات الشراء هذه "تعتبر علامات بارزة في عمليات تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي"، مضيفا أنه "نواصل تعزيز قدراتنا وتغيير وتكييف سلاحنا الجوي لمواجهة التحديات المستقبلية على الصعيدين القريب والبعيد".

ووقع الاتفاقية مع البحرية الأمريكية رئيس البعثة العميد جنرال احتياط ميشال بن باروخ.

وسيتم تكييف المنصة لتلبية متطلبات تشغيل IAF وسيتم دمج الأنظمة الإسرائيلية في الطائرات.

وتتضمن الاتفاقية شراء أسطول جديد من طائرات F35 وطائرات إعادة التزود بالوقود وطائرات هليكوبتر CH-53K وذخيرة جوية متقدمة وأنظمة دفاع جوي ومنصات بحرية وبرية وأنظمة إلكترونية.