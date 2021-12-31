بلينكن :"الولايات المتحدة تقف مع شعب السودان ومع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة"

"مقتل 4 متظاهرين سودانيين وإصابة عشرات في مظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني"

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن "انزعاج الولايات المتحدة من تقارير عن استخدام القوة القاتلة ضد محتجين في السودان، بعد قمع عشرات التظاهرات في العاصمة الخرطوم"، مؤكدا أن بلاده " تقف مع شعب السودان ومع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة"، وفق تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأدانت السفارة الأمريكية بالسودان، أمس الخميس، أعمال "النهب" التي تعرضت لها مقار أممية بولاية شمال دافور غربي البلاد، وأدت إلى خسارة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المخصصة لمساعدة المجتمعات الضعيفة" داعية سلطات البلاد لـ "السيطرة الفورية على الوضع ومحاسبة المسؤولين، بحسب ما أورده موقع "الراكوبة نيوز" السوداني، وفق تدوينة للسفارة على صفحتها بفيسبوك.

كما أدانت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، أمس الخميس، "مقتل 4 متظاهرين سودانيين وإصابة عشرات في مظاهرات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني".

وكان مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد أكد، قبل يومين، أن "حمدوك تلقى اتصالات دولية وإقليمية تطلب منه العدول عن فكرة الاستقالة وتحثه على الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن".

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات ردا على اتخاذ الجيش إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، لكن الجيش من جهته نفى ذلك.