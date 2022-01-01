حركة الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل بمزيد من العنف وبمزيد من التصعيد

أضافت الحركة "أنه يمر بعملية اغتيال وتصفية" مؤكدة "سنتعامل مع الامر وفقا لالتزامنا بالرد على اي اغتيالات"

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان اليوم السبت، عن رفع مستوى استعدادها لتصعيد العنف مع إسرائيل، في حالة وفاة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام حاليا.

وأضافت الحركة في البيان "أنه يمر بعملية اغتيال وتصفية"، مؤكدة "سنتعامل مع الامر وفقا لالتزامنا بالرد على اي اغتيالات"، مشيرة "أنها رفعت مستوى استعدادها لتصعيد العنف مع إسرائيل، كما تم إخلاء قواعدها العسكرية على وجه الخصوص ترقبا لرد من إسرائيل بعد أن سقط صاروخان اليوم".

وتهدد الفصائل الفلسطينية في غزة بانتظام باستئناف العنف استجابة لظروف الأسرى المضربين عن الطعام.

وفي نفس السياق حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أواخر ديسمبر/كانون الأوَّل من أن "إضراب أبو هواش المطول قد وضعه في حالة حرجة قد تؤدي إلى وفاته".

وقال محاموه إن هشام أبو هواش، وهو فلسطيني من بلدة دورا بالقرب من الخليل في الضفة الغربية، "يضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله من قبل إسرائيل منذ 137 يوما".

يشار إلى أنه سقط صاروخان في وقت سابق من اليوم أطلقا من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية في البحر قبالة يافا، وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع الأمني.