نادي باريس سان جيرمان يؤكد إصابة نجمه الارجنتيني "ليونيل ميسي" بفيروس كورونا

"ليونيل ميسي مصاب بفيروس كورونا وملتزم بالحجر الصحي حاليا، بعد المسحة الأخيرة التي تم إجرائها من جانب النادي"

أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الأحد، ان نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، هو احد 4 لاعبين اصيبوا بفيروس كورونا.

وقال نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل: "ليونيل ميسي مصاب بفيروس كورونا وملتزم بالحجر الصحي حاليا، بعد المسحة الأخيرة التي تم إجرائها من جانب النادي، وذلك إلى جانب 3 إصابات أخرى، وهم: سيرجيو ريكو، ناثان بيتموزالا، خوان بيرنات".

وكان النادي، قد أعلن أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"، عن وجود أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني لـ الفريق الباريسي، مؤكدا بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".

يشار أن فريق باريس سان جيرمان، يواجه نظيره فريق أولمبيك ليون، في إطار منافسات الجولة الـ20 في مسابقة الدوري الفرنسي، اليوم الأحد على ملعب الأضواء معقل فريق أولمبيك ليون.إصابة ميسي بفيروس كورونا

ومن جانب آخر، أكد سان جرمان بأن نجمه الاخر البرازيلي نيمار "سيتابع تلقي العلاج في البرازيل حتى التاسع من كانون الثاني/يناير مع الجهاز الطبي" مشيرة الى ان عودته الى التدريبات متوقعة "خلال ثلاثة اسابيع".

يذكر أن نيمار كان قد اصيب بالتواء في كاحل قدمه اليسرى خلال مباراة فريقه ضد سانت اتيان اواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقدر الجهاظ الطبي غيابه عن الملاعب بفترة تتراوح بين 6 و8 اسابيع.