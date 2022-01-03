الكويت تحث مواطنيها على مغادرة الدول الأوروبية بسبب "أوميكرون"

طلبت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية"

دعت الكويت، أمس الأحد، مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وطلبت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا"، كما حثت الوزارة المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي هذه الدول والعودة إلى البلاد نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون".

يشار إلى أن عدد الإصابات اليومية في الكويت ارتفع بشكل كبير زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة أمس الأحد.

ويذكر أنه شهدت الإصابات ارتفاعا كبيرا في دول الخليج الأخرى أيضا. وستفرض المملكة العربية السعودية اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل لزوم الحصول على جرعة معززة لدخول الأماكن العامة.