خاص لـ I24NEWS: "واشنطن تحاول التقريب بين مواقف ووجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا"

هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على سبيل المثال جزيرة القمر وجزيرة المالديف

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن واشنطن تحاول التقريب بين مواقف ووجهات النظر بين إسرائيل وإندونيسيا، وأن هناك محادثات بين الجانبين وراء الكواليس.

وقال المسؤول لمراسلنا في I24NEWS جوناثان سيريرو, إن "الهدف هو تطبيع العلاقات مع إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، هاتان الدولتان اللتان نريد التوصل إلى اتفاق بشأنهما، لكنها عملية بطيئة تستغرق الكثير من الوقت والجهد. نتمنى الأفضل. "

وأضاف المسؤول، أن هناك محادثات مع دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على سبيل المثال جزيرة القمر وجزيرة المالديف ، وعلى المدى الطويل الكويت وقطر.

إندونيسيا هي الدولة الأكثر اكتظاظًا بأغلبية مسلمة من السكان، وسبق أن تمت الإشارة إليها كدولة محتمل انضمامها الى اتفاقيات ابراهيم التي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

يذكر أيضًا أن إسرائيل لا تقيم حتى الساعة، علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة اندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، على الرغم من أن الدولتين تربطهما عقود تجارية وسياحية وأمنية ثابتة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أثار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قضية تطبيع العلاقات بين البلدين خلال زيارة لإندونيسيا، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر التقى دبلوماسي إسرائيلي بوزير الدفاع الإندونيسي في البحرين.