صحيفة جزائرية: سياسيون فرنسيون يقحمون الجزائر في نقاش هي منه براء

هاجمت المرشحة بيكراس، الرئيس ماكرون، معتبرة أنه "ذهب إلى الجزائر ليقول إننا ارتكبنا جرائم ضد الإنسانية

أفاد موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الاثنين، أن "سياسيون فرنسيون أقحموا الجزائر في قلب نقاش فرنسي خالص، واتخذوا من موقف إيمانويل ماكرون، من قضية ذاكرة حرب الجزائر منفذا" مشيرة إلى أن "هذا النقاش يؤكد مدى تشبث بعض الفرنسيين ولاسيما من يتبنى طروحات اليمين واليمين المتطرف، بهذا الملف الذي كثيرا ما تسبب في تسميم العلاقات الثنائية".

وكانت المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة، عن حزب الجمهوريون، فاليري بيكراس، قد تحدثت عن قضية 'العلم الأوروبي'، و "ذاكرة الجزائر"، رافضة "تقديم الاعتذار للجزائريين"، معتبرة هذه القضية من "الأخطاء التي وقع فيها منافسها في الانتخابات المقبلة، ماكرون"، الرئيس المنتهية ولايته، وأنه "لم يقم بأية خطوة على هذا الصعيد".

وهاجمت المرشحة بيكراس، الرئيس ماكرون، معتبرة أنه "ذهب إلى الجزائر ليقول إننا ارتكبنا جرائم ضد الإنسانية، وذهب إلى إحدى وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية ليقول إنه يريد تفكيك تاريخ فرنسا، واليوم، هناك قضية العلم الأوروبي"، مضيفة "أعتقد أنه يجب علينا ألا ندمر تاريخ فرنسا"، جاء ذلك خلال استضافتها من طرف مؤسسة راديو وتلفزيون لوغسمبورغ 'آر تي آل'.

وأضافت بيكراس أن "كل البلدان بحاجة إلى الأساطير، كما هي بحاجة إلى أبطال. كل البلدان بحاجة إلى أن تقول إنها أصل الأشياء العظيمة وهذا هو حال فرنسا"، مضيفة أن فرنسا "إعادة كتابة التاريخ بعد قرون، يعتبر في حد ذاته مفارقة تاريخية".

ويشار إلى أنه تم " رفع علم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، مكان العلم الفرنسي ليلة رأس السنة للإشارة إلى تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة"، وقامت "السلطات الفرنسية بإزالة العلم المرفوع تحت قوس النصر في باريس، بعدما اتهم اليمين الرئيس ايمانويل ماكرون بـمحو الهوية الفرنسية".