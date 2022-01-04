محكمة كندية تقضي بتعويضات لعائلات ضحايا طائرة أوكرانية أسقطتها إيران

خلص القاضي نفسه إلى أن إيران ارتكبت عملا "إرهابيا" بإسقاطها الطائرة الأوكرانية ما أفسح المجال لطلب تعويضات

قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها 100 مليون دولار كندي إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا قبل عامين، في طائرة ركاب أوكرانية أقرت ايران بعد ثلاثة أيام من سقوطها أنها فعلت ذلك عن طريق الخطأُ، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية الاثنين.

وأسقطت إيران طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة "بي اس 752" بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 كانون الثاني/يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.

وقضى قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو إدوارد بيلوبابا بتعويض المتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (74 مليون يورو)، وفق ما ذكرت أكثر من وسيلة إعلامية بينها قناة "سي بي سي".

وفي أيار/مايو، خلص القاضي نفسه إلى أن إيران ارتكبت عملا "إرهابيا" بإسقاطها الطائرة الأوكرانية، ما أفسح المجال أمام عائلات الضحايا لطلب تعويضات تبلغ 1,5 مليار دولار كندي.

ونددت طهران حينذاك بالحكم واعتبرت أن "لا أساس" له بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا. ومن جانبها، نددت أوكرانيا بالتقرير واعتبرته "محاولة سخيفة لإخفاء الأسباب الحقيقية" للمأساة، في حين قالت كندا إنّه "غير مكتمل" ولا يحتوي على "أدلة ملموسة".

وفي تقرير أخير صدر في آذار/مارس، أشارت منظمة الطيران المدني الايرانية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أميركي مضاد ردا على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها القوات الأميركية.

يشار إلى أن الحادث جاء في أعقاب مهاجمة ايران لقاعدة أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وكانت تتوقع ردا من واشنطن.