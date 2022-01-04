رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع نظيره البريطاني سلسلة من القضايا ضمنها الملف النووي الإيراني

"رئيس الوزراء بينيت تحدث مع نظيره البريطاني جونسون عن سلسلة من القضايا المشتركة للبلدين"

أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت محادثات مع نظيره البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، و بحث الجانبان سلسلة من القضايا على رأسها الملف النووي الإيراني، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال بينيت في تغريدة له عبر تويتر "رئيس الوزراء بينيت تحدث مع نظيره البريطاني جونسون عن سلسلة من القضايا المشتركة للبلدين وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وقضايا اقليمية وذلك على خلفية محادثات فيينا.

كما تحدث الزعيمان عن « أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة".

و ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره البريطاني، أيضًا تدابير مكافحة فيروس كورونا في بلديهما، وسلطوا الضوء على إدارة موجة أوميكرون وجهود التطعيم والتي تعتبر كأداة رئيسية للمساهمة في نجاحها.