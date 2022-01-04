السلطات الفرنسية تعلن عن فتح تحقيق اولي بشبهة محاولة اغتيال بعد انفجار "رالي دكار"

قالت النيابة العامة الفرنسية في بيان لها أنه "فُتح تحقيق أولي في عدة محاولات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية"

قامت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق اولي بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الفائت في رالي دكار الصحراوي المقام في الممكلة العربية السعودية والذي استهدف سيارة سائق فرنسي وأدى الى تعرضه لإصابات بالغة.

وقالت النيابة العامة الفرنسية في بيان لها أنه "فُتح تحقيق أولي في عدة محاولات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية"، مضيفة أن "جميع ركاب السيارة الخمسة، بمن فيهم السائق، كانوا فرنسيين"، ولم يشمل البيان على المزيد من التفاصيل بشأن الانفجار.

وفي نفس السياق، كانت السلطات السعودية قد استبعدت السبت الماضي ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بـ"الحادث" وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا على تويتر أكدت فيه أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث". في حين أن وزارة الخارجية الفرنسية دعت رعاياها الى "اتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية"، مضيفة "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي"، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابي مستمر في المملكة العربية السعوديه".

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في جدة أدى الى إصابة السائق فيليب بوترون بجروح بالغة في ساقه وخضوعه لعملية جراحية في السعودية قبل العودة إلى فرنسا.

ويذكر أن السباق الاسطوري، المعروف سابقًا باسم باريس-دكار، كان ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة، لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال إفريقيا أدت الى نقله الى أميركا الجنوبية في العام 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ العام 2020.