بعد الغاء ثلاثة دول صفقات لشراء مقاتلات سوخوي، روسيا تنوي بيعها الى ايران

الدول التي الغت او اجلت شراء مقاتلات السوخوي هي مصر والجزائر واندونيسيا لاسباب مختلفة

افاد موقع "ماكو" الاسرائيلي ان مصر، الجزائر واندونيسيا قررت الى الان تأجيل قرارها لشراء مقاتلات حربية متطورة من طراز سوخوي SU-35 ، واتخذ القرار لعدة اسباب بينها العقوبات التي فرضت على روسيا، مخاوف من خطوات يمكن ان تتخذها الولايات المتحدة ضد هذه الدول والتي قسم كبير من أسلحتها من انتاج روسي، وذكر التقرير انه بسبب تقارير مختلفة تحاول روسيا في المقابل دفع بيع هذه المقاتلات الى ايران.

وبحسب التقرير فان 12 من المقاتلات التي انتجتها سوخوي لسلاح الجو المصري تم تصويرها في الماضي وهي في ساحة المصنع، مصر كانت طلبت شراء 30 مقاتله من طراز SU-35 واتخذ القرار الاستثنائي بتأجيل او الغاء الصفقة بسبب ضغوطات من الولايات المتحدة والتي تعتبر المورد الرئيسي للاسلحة في مصر.

وتدرس روسيا امكانية بيع هذه المقاتلات الـ12 الى ايران وايضا مقاتلات اخرى ستقوم بانتاجها، ويشار الى طهران وموسكو كانوا وقعوا على اتفاق امني يشمل بيع بطاريات صواريخ S-400، دبابات، أقمار صناعية، صواريخ ومقاتلات حربية بقيمة 10 مليارات دولار.

تنفيذ هذه الصفقة لم يدخل حيز التنفيذ الى الان، وفي طهران يمارسون ضغوطا على الروس لدفعها، روسيا من جانبها تدرس دفع اجزاء من هذه الصفقة، بما في ذلك بيع المقاتلات الـ12 التي كانت مخصصة الى سلاح الجو المصري.

جانب آخر بالقصة ، الجزائر قررت الغاء صفقة مقاتلات السوخوي 35 مع روسيا واستخدام مواردها وتحديث اسطول مقاتلات SU-30 الذي تمتلكه. وبخصوص اندونيسيا فان قرارها الغاء صفقة السوخوي لأن روسيا ترفض بيع المقاتلات مع الانظمة المتطورة ، حيث ان نسخة المقاتلة التي تقوم بتصديرها تضم رادار بقدرات اقل بالنسبة للطراز الذي يمتلكه سلاح الجو الروسي.