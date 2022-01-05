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الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخ باليستي

i24news

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صورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.
Russian Defense Ministry Press Service via APصورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.

المتحدث باسم الخارجية الامريكية: انتهكت كوريا قرارات مجلس الأمن الدولي وهددت أمن الدول المجاورة لها

ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم (الأربعاء) بإطلاق الصاروخ الباليستي الذي نفذته كوريا الشمالية الليلة الماضية. وبحسب قوله، فإن كوريا خلال هذه الفترة انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي وهددت أمن الدول المجاورة لها.

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جاء هذا بعد ان أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الى البحر، بحسب ما أفادت الحكومة اليابانية، في حين قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليابانية "كيودو" صباح اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، مما زاد من المخاوف من التقدم التكنولوجي لهذه الدولة المسلحة نوويا في مجال الأسلحة التي يصعب اعتراضها.

ويذكر ان الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إجراء تجارب أسلحة باليستية ونووية.