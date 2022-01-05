إسرائيل تقدم قرارا لمحاربة إنكار الهولوكوست في الأمم المتحدة

"الترويج للقرار جاء بعد زيادة دراماتيكية في إنكار معاداة السامية في السنوات الأخيرة"

أكد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "ستقدم قرارا لمحاربة إنكار المحرقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت المتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر"، مضيفا "سيشير ذلك إلى الإجراءات المتوقعة من الدول الموقعة لمكافحة هذه الظاهرة"، كما طالب "الشبكات الاجتماعية بإزالة الرسائل التي تندرج تحت تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)".

وسيقدم القرار تعريفا لإنكار الهولوكوست، باعتباره مرجعا وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وسيجري التصويت في 20 كانون الثاني/يناير، الذكرى الثمانين لمؤتمر وانسي الذي نظمه النازيون لتنسيق تنفيذ الحل النهائي.

وأشار إردان إلى أن الترويج للقرار جاء بعد "زيادة دراماتيكية في إنكار معاداة السامية في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد صراع غزة العام الماضي".

وأضاف إردان أنه "مثل جميع قرارات الجمعية العامة، لن يكون هذا القرار مصحوبًا بآلية تنفيذية"، ومع ذلك ، يأمل أنه من خلال وضع "معيار دولي" جديد لما يشكل إنكارًا للمحرقة، وكيف من المفترض أن تستجيب وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون للقرار تأثير في المستقبل.

وسبق للجمعية العامة، عام 2015، أن تبنت قرارًا إسرائيليًا يعلن يوم 27 كانون الثاني/يناير ذكرى تحرير معسكر اعتقال أوشفيتز، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.