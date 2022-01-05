ألمانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي ”أساس جيد” لتسوية قضية الصحراء

بخصوص قضية الصحراء ألمانيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي بمثابة جهود جادة وذات مصداقية"

وجه رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة السنة الجديدة، أكد فيها أن "المغرب قام تحت قيادة الملك بإصلاحات واسعة"، مذكرا ب"دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب". حسب ما أفاد بيان للديوان الملكي في المغرب اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس الألماني، "أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي"، مبرزا أنه "بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا". موجها دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بـ "زيارة دولة إلى ألمانيا"، من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين".

وفي نفس السياق، أكد السيد شتاينماير في رسالته للعاهل المغربي، بخصوص قضية الصحراء أن ألمانيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الاقليمي، مؤكدا "بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".

وأضافت الرسالة حرص الرئيس الألماني على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد: "أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة"، مشيرا في هذا الإطار "الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها".

وتابع الرئيس الألماني في رسالته، "نعتبر أيضا النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف".

وختم الرئيس رسالته بالقول "إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا".