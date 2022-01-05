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الجزائر تعيد سفيرها إلى باريس بعد ثلاثة أشهر من استدعائه

i24news

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي كلمة خلال مراسم الافتتاح في القصر الرئاسي بالجزائر العاصمة ، الخميس 19 ديسمبر 2019.
AP/Toufik Doudou 2019 ©الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلقي كلمة خلال مراسم الافتتاح في القصر الرئاسي بالجزائر العاصمة ، الخميس 19 ديسمبر 2019.

الرئاسة الجزائرية: السفير محمد عنتر داود سيعود إلى ممارسة مهامه ابتداء من الخميس

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انها قامت بإرجاع سفيرها لدى فرنسا، عنتر داود إلى عمله ومهامه ابتداء من يوم غد الخميس.

جاءت عودة السفير الجزائري بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات التي وصفت "بمسيئة" من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صدر عن الرئاسة الجزائرية.

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وجاء في البيان، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود الذي يعود لمواصلة أداء مهامه في باريس ابتداء من يوم غد الخميس".

وجاء استدعاء السفير الجزائري، عقب تصريحات نقلتها صحيفة لوموند عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962). واتهم ماكرون النظام الجزائري، بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.