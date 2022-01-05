الخارجية الأميركية: تقدم طفيف في المفاوضات مع إيران، ورئيس الوفد الإيراني يؤكد أن مباحثات فيينا إيجابية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران في فيينا "حققت بعض التقدم"

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، باقري كني، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات فيينا إيجابية، وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات عن بلاده، مضيفا أن “الجهود مستمرة من أجل التوصل إلى نتيجة” مشدداً على ضرورة التركيز على إلغاء الحظر المفروض على بلاده، حسب وكالة ارنا الإيرانية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران في فيينا "حققت بعض التقدم المتواضع" بالمقارنة مع بداية الجولة السابعة لهذه المفاوضات في ديسمبر، مضيفا أن بلاده تأمل في البناء على هذا التقدم خلال جولة المحادثات التي بدأت الثلاثاء.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك أن المحادثات النووية مع إيران دخلت مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن إيران بددت الكثير من الثقة، ولا يوجد وقت طويل لإحياء الاتفاق النووي، حسب موقع Rt عربي.

وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أكد أمس الثلاثاء، أن "الوقت ينفد أمام إيران للوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي". مشيرا أن "باب الدبلوماسية أمام إيران لا يزال مفتوحا، ولكن ليس للأبد". داعيا إلى "التحلي بحسن النية خلال المفاوضات في فيينا". حسب موقع العربية

يشار أنه اجتمع المشاركون في المحادثات النووية، أمس الثلاثاء، في فيينا من أجل استكمال المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، بعد استراحة لأيام بسبب عطلة عيد رأس السنة.

ويذكر أنه في الجولة السابقة من المفاوضات (السابعة)، كادت جهود إحياء الاتفاق النووي أن تصل إلى حافة الانهيار، حينما تراجع الوفد الإيراني عن التسويات التي جرى التوافق عليها خلال جولات المفاوضات الست التي سبقتها، والتي جرت قبل وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الحكم في طهران.