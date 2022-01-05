هولندا : تعلن عن إنهاء تمويلها لإحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أوضح التحقيق روابط "على المستوى التنظيمي"، على الرغم من عدم العثور على أي صلات مالية أو "وحدة تنظيمية معه"

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، أن بلادها قطعت رسميًا التمويل لإحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتي أعلنت إسرائيل أنها "منظمة إرهابية" في أواخر عام 2021، وتم اتخاذ قرار إلغاء التمويل من طرف وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي توم دي بروين، ووزير الخارجية الهولندي وبن كنابن.

وقال رئيس الوزراء وزيرين هولنديين، في رسالة إلى البرلمان الهولندي "إن 34 من موظفي اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) أظهروا نشاطهم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من 2007 إلى 2020"، و أفاد التحقيق الهولندي "أن 12 موظفًا من اتحاد لجان العمل الزراعي في السلطة الفلسطينية شغلوا مناصب قيادية مع كل من UAWC و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال نفس الفترة".

كما أوضح التحقيق روابط "على المستوى التنظيمي"، على الرغم من عدم العثور على أي صلات مالية أو "وحدة تنظيمية معه أو سيطرة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ومن جهة أخرى، انتقد اتحاد النساء والرجال العرب القرار، في بيان نُشر على تويتر، قائلاً إنهم "مصدومون وحزينون لسماع القرار الهولندي"، متهمًا الحكومة الهولندية "ليس فقط بالتخلي عن اتحاد النساء والعاملين في العالم، ولكن المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام".

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد صنفت اتحاد النساء والأطفال الصغار واحد من ست مجموعات المجتمع المدني فلسطينية على "أنها منظمات إرهابية" بسبب اتهامات بتحويل مساعدات المانحين إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويذكر أن هولندا كانت قد علقت بالفعل مؤقتًا 24.3 مليون دولار من المساعدات إلى اتحاد لجان العمل الزراعي في عام 2020 بعد توجيه اتهام إلى اثنين من كبار مسؤوليها في هجوم بالقنابل أسفر عن مصرع الفتاة الإسرائيلية رينا شنيرب البالغة من العمر 17 عامًا في أغسطس/آب 2019. وتم دفع راتبهما جزئيًا من أموال المساعدات الهولندية إلى UAWC .