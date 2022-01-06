بلينكن يناقش مع وزير الخارجية الاسرائيلية عددا من التحديات الاقليمية والعالمية

وزير الخارجية الامريكية يؤكد مجددا امام لابيد التزام الادارة الامريكية الحالية بأمن اسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم ان كل من وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد.

وبحسب البيان فان الجانبان ناقشا عددا متنوعا من المواضيع ، بينها التحديات التي تمثلها ايران وعدد من التحديات الاقليمية والعالمية، بينها المخاطر من عدوان روسي محتمل على اوكرانيا، وخلال المحادثة جدد بلينكن مجددا التزام الادارة الامريكية بأمن اسرائيل.

ويشار الى ان ايران، روسيا، بريطانيا، الصين، المانيا، فرنسا والولايات المتحدة يجرون منذ حزيران/يونيو الماضي مفاوضات في محاولة للعودة الى الاتفاق النووي الاصلي من عام 2015، الاتفاق الذي انسحبت منه الادارة الامريكية بادارة دونالد ترامب.

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" الاربعاء نقلا عن ديبلوماسيين غربيين قالوا ان "الايرانييين يظهرون جدية معينة" في المحادثات النووية وان هناك تقدم بالمباحثات.

وشدد الديبلوماسيون ان الفجوات بين الجانبين لا زالت كبيرة، وانه ليس من الواضح ان كان الايرانيون جادون بالتوصل الى اتفاق- بين ان كان خلاله سيتم العودة الى الاتفاق النووي القديم او صياغة اتفاق مؤقت جديد، او ان الحديث يدور مجددا عن تكتيك ايراني "لتضييع الوقت"، او ان الامر بهدف ارضاء الروس الذين يمارسون ضغوطات كبيرة عليهم. وذكر التقرير ان المزيد من المسؤولين في اسرائيل يقدرون انه على ما يبدو سيكون اتفاق نووي مع ايران، لكن ليس من الواضح ماهيته.