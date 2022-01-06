مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على وقف العنف في كازاخستان

شدد بلينكن على دعم بلاده الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان ودافع عن حلّ سلمي للأزمة يحترم حقوق الانسان

حثّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه كلّ الأطراف في كازاخستان على "الامتناع عن العنف" والبحث عن "حل سلمي" حيال مشاهد العنف غير المسبوقة التي تتواتر في كازاخستان منذ أيام.

وقالت باشليه في بيان "من حقّ الناس التظاهر سلميا والتعبير بحرية. في الوقت نفسه، يجب على المتظاهرين عدم اللجوء إلى العنف ضد الآخرين بغض النظر عن غضبهم أو استيائهم"، ودعت للإفراج عن المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلميّ.

كما انضم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية جوزيب بوريل بإعلان "قلقه العميق" حيال الوضع في كازاخستان. وفي الوقت نفسه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إلى ايجاد حلّ سلمي للوضع المضطرب في كازاخستان واحترام حرية الإعلام، في اتصال مع نظيره الكازاخستاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن "شدد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وحرية الإعلام ودافع عن حلّ سلمي للأزمة يحترم حقوق الانسان.

وتشهد شوارع كازاخستان انتفاضة شعبية تتداخل فيها أطراف معادية بحسب المصادر الحكومية، حيث ذكرت وكالات ألأنباء انترفاكس-كازاخستان وتاس ونوفوستي عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك قوله إن "القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة". وأضاف "تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم".