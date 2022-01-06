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الإعلامي ي. روبنشتاين بإذاعة الـ "بي بي سي" البريطانية يستقيل بسبب "معاداة السامية" على القناة

i24NEWS

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شعار بي بي سي على شاشة تلفزيون داخل مكتب نيو برودكاستينغ هاوس في بي بي سي في وسط لندن
CARL COURT / AFPشعار بي بي سي على شاشة تلفزيون داخل مكتب نيو برودكاستينغ هاوس في بي بي سي في وسط لندن

قام مجموعة من الناس بإلقاء التحية على النازيين والاعتداء على ركاب يهود كانوا على متن حافلة

قدم الحاخام ي. روبنشتاين الذي يعمل في قناة الـ "بي بي سي" البريطانية لأكثر من 30عاما، استقالته هذا الأسبوع بسبب "معاداة السامية" داخل هيئة الإذاعة البريطانية العامة، مشيرا إلى "الأزمة الحالية حول معاداة السامية في المؤسسة ومحاولاتها لتحويل ضحايا الهجوم الأخير المعاد للسامية على الأطفال اليهود في لندن والادعاء بأن الضحايا كانوا الجناة فعلاً".

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وأضاف الإعلامي روبنشتاين أن " 'بي بي سي' غير قادرة على التعامل مع مشكلة معاداة السامية لسبب بسيط هو أنها تنكر وجودها، وإلا فإنها ستقدم اعتذارًا علنيًا عن خطأها الصحفي وتجبر مراسليها على تعلم التعرف على الصور النمطية المعادية للسامية وتحديها"، وفق تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتسببت تغطية صحفية تتعلق بحادث معاد للسامية في لندن خلال عيد "حانوكا"، في تقديم الحاخام استقالته، حيث قام خلالها مجموعة من الناس بإلقاء التحية على النازيين والاعتداء على ركاب يهود كانوا على متن حافلة.

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لانتقادات واسعة في عرضها للوقائع، حيث زعمت القناة في البداية أن بعض الركاب اليهود شنوا إهانات معادية للإسلام ضد مجموعة من الناس، وأثبت تحقيق في ما بعد أن الأمر ليس كذلك.

https://twitter.com/i/web/status/1466022171143245832 ...

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