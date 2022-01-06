الصين تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى القرن الافريقي

وأضاف وانغ يي بلغة الماندارين "سنواصل لعب دورنا بشكل أكبر للسلام ولاستقرار المنطقة"

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، أثناء تواجده في كينيا عن نية بلاده تعيين مبعوث خاص إلى القرن الافريقي. وأكّد وانغ الذي بدأ جولة افريقية الأربعاء، في اريتريا وكينيا وجزر القمر في ما بعد، أن الصين تسعى الى حث الأطراف المتنازعة في أفريقيا الى الحوار في مواجهة تحديات السلام والأمن.

وقال أمام صحافيين في مدينة مومباسا "ستُسمّي الصين مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية". وأضاف بلغة الماندارين "سنواصل لعب دورنا بشكل أكبر للسلام ولاستقرار المنطقة".

وتأتي زيارة وانغ في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للقارّة الإفريقية في تشرين الثاني/نوفمبر في رحلة تصدرت أهدافها السعي الى تقليص الهيمنة الصينية المتزايدة، في إفريقيا.

ومن المقرر أن يجري المبعوث الخاص الأمريكي الى القارة السوداء جيفري فيلتمان الخميس زيارة لأثيوبيا الغارقة في نزاع ذي صبغة اهلية، حيث تدور معارك دامية منذ أكثر من عام بين الجيش الفدرالي ومتمردي تيغراي. ووفقًا لوزارة الخارجية، تهدف زيارة فيلتمان الى دعوة كلا الفريقين المتنازعين إلى حسم الخلاف عبر المفاوضات، وسط فترة هدوء في القتال.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة الإثيوبية سحب قواتها من تيغراي، حيث انضمت للقتال إلى جانب الجيش الفدرالي، وتعالت اتهامات من كلا الجانبين بارتكاب مجازر في حق المدنيين وعمليات اغتصاب جماعي.

وعبّر وانغ الأربعاء في أسمرة، عن معارضة الصين للعقوبات الأمريكية التي فرضتها على اثيوبيا، فقد أعلنت عن تجميد العمل معها ضمن اتفاقية اغوا التجارية، أضف الى ما وصفته بـ "التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الديموقراطية وحقوق الإنسان".