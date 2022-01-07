الولايات المتحدة تتهم مصريا أمريكيا بتعقب معارضي السيسي في نيويورك

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، اعتقال مصري مقيم في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك وُجهت إليه اتهامات بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك تعقب معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة أن العميل المصري كانت مهمته جمع المعلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المتهم هو بيير جرجس (39 سنة) مصري أمريكي، يعيش في مانهاتن، عمل بين 2014 و 2019 بناء على توجيه عدد من موظفي الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع وزارة العدل الامريكية، أن السلطات ألقت القبض على بيير جرجس (39 سنة) بتهمة العمل كعميل سري غير مسجل للحكومة المصرية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين حول معارضين سياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعليه تم تقديم لائحة اتهام بحق جرجس من 6 تهم علنية امس الخميس تقول انه تصرف وفقا لـ"توجيهات وسيطرة" مسؤولي الحكومة المصرية بين عامي 2014 و2019 على الأقل. ومن المحتمل ان بكون قد استخدم علاقاته مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لجمع معلومات خاصة تمت مشاركتها مع جهات اتصال مصرية.

واتهم جرجس أيضا بترتيب اجتماعات بين مسؤولي إنفاذ قانون مصريين وأمريكيين، والترتيب لمسؤولين مصريين لحضور تدريبات للشرطة في الولايات المتحدة.