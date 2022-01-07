بلينكن يعلن توقيع اتفاق جديد مع اليابان لزيادة مساهتمها المالية للقوات الأمريكية على أراضيها

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية طوكيو وواشنطن بـ"نشر معلومات مضللة بهدف تشويه سمعة الصين"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على "توقيع اتفاق جديد ممتد على خمس سنوات، بين الولايات المتحدة واليابان، سيسمح باستثمار مزيد من الموارد لتعميق الاستعداد العسكري الأمريكي وقابلية العمل المشترك"، مضيفا أن الاتفاق جاء بسبب "الأعمال المستفزة التي تقوم بها بكين والتي تزيد التوترات في مضيق تايوان، وكذلك في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي".

جاء ذلك خلال قمة عبر الفيديو بين وزراء الخارجية والدفاع، اليابانية والأمريكية، بحيث زادت اليابان قيمة مساهمتها المالية للقوات الأميركية على أراضيها، على خلفية توترات إقليمية متزايدة مع الصين وكوريا الشمالية، ومشاحنات بين طوكيو وواشنطن بسبب الأزمة الصحية.

واعتبر بلينكن أن "البرامج البالستية الكورية الشمالية هي تهديد مستمرّ"، في حين أن بيونغ يانغ أعلنت هذا الأسبوع أنها أجرت تجربة على صاروخ فرط صوتي.

وبلغ التمويل الياباني الجديد 211 مليارين في العام، أي 1055 مليار ين في المجمل (8 مليارات يورو)، يعود ذلك إلى زيادة بنسبة 8 في المئة تقريبًا مقارنة بالفترة السابقة، لكن طوكيو مدعوة لتحمّل التكاليف المرتبطة بوجود حوالى 50 ألف جندي أميركي على أراضيها، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية اليابانية لوكالة فرانس برس.

كما عبّر وزراء الخارجية والدفاع اليابانيين والأميركيين، في تصريح مشترك، عن "مخاوفهم الشديدة والمستمرة" في ما يخصّ انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ وحضّوا على "السلام والاستقرار" في مضيق تايوان.

وأعربت بكين من جانبها عن "معارضتها الصارمة" لهذا "التدخل" في شؤونها الداخلية، واتّهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي، طوكيو وواشنطن بـ"نشر معلومات مضللة بهدف تشويه سمعة الصين".