وباء كورونا: حصيلة الإصابات تتخطى 300 مليون حالة حول العالم

"تظل نسبة كبيرة من الإصابات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة"

تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بوباء كورونا في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون، اليوم الجمعة، بحيث بلغت الحصيلة 300,042,439 إصابة، تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن تفشي الوباء لأول مرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وارتفعت أعداد الإصابات منذ أواخر العام الماضي بدفع من المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار والتي رصدت لأول مرة في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، وتسببت بموجة رابعة من وباء كوفيد أدت إلى تسجيل دول عدة أعداد إصابات قياسية.

وتم رصد أكثر من 13,5 مليون إصابة بالفيروس في أنحاء العالم الأسبوع الماضي، بزيادة كبيرة بنسبة 64 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وبمعدل 1,938,395 إصابة جديدة يوميا.

وسجّلت 34 دولة حصائل إصابات أسبوعية قياسية، 18 منها في أوروبا، و7 في إفريقيا و6 في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، كما سجّلت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا حصائل قياسية.

وتضررت أوروبا بشكل خاص من المتحورة الجديدة، إذ رصدت قبرص 3468 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية بينما بلغ المعدل في إيرلندا 2840، فيما بلغ المعدل في اليونان 2415 إصابة، ووصل في الدنمارك إلى 2362، وفي فرنسا إلى 2137.

لكن تسارع انتشار كوفيد لم يترافق حتى الآن مع زيادة في معدلات الوفيات، بل إن المتوسط العالمي اليومي للوفيات شهد تراجعا أسبوعيا بنسبة 3 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية ليبلغ 6172.

وتظل نسبة كبيرة من الإصابات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في العديد من البلدان.