بلينكن يؤكد أن حلًا دبلوماسيًا مع روسيا في شأن أوكرانيا "لا يزال ممكنًا"

بلينكن: "موسكو في صدد التحضير لاستفزاز أو حادث ثم تستخدمه لتبرير التدخل العسكري"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن "التوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا لا يزال ممكنا في حال ارتضت موسكو الحوار لاحتواء الأزمة في شأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا تريد إشراكنا في نقاش حول الناتو بدلاً من التركيز على الموضوع الساخن وهو عدوانها على أوكرانيا".

وأضاف بلينكن "أظنّ أن ذلك حتمًا جزء من استراتيجيتهم لتقديم لائحة بالمطالب غير المقبولة تمامًا ثم التظاهر بأن الجانب الآخر لا يحذو حذوهم واستخدام ذلك مبررا للعدوان"، مشيرا "لكن الحقيقة هي أن روسيا تعلم جيدًا ما الذي لا نقبل به، وهناك أيضًا ملفات ومواضيع يمكننا إجراء حوار في شأنها".

وحذّر بلينكن من احتمال أن "تكون موسكو في صدد التحضير لاستفزاز أو حادث ثم تستخدمه لتبرير التدخل العسكري، على أمل أن يكون قد فات الأوان عندما يدرك العالم حيلتها".

وأشار بلينكن إلى "فكرة أن أوكرانيا يمكن أن تكون المعتدي في هذا الوضع هي فكرة سخيفة"، لافتا إلى أن الروس ضموا شبه جزيرة القرم في العام 2014 في انتهاك للقانون الدولي، وحشدوا مؤخرًا "نحو 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية مع خطط لتعبئة ضعف هذا العديد في شكل سريع جدا".

ويتّهم الغرب والأوكرانيون روسيا، منذ أكثر من شهر، بأنها حشدت عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية بهدف غزو محتمل، مهدّدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات "هائلة" وغير مسبوقة في حال اجتاحت موسكو الاراضي الاوكرانية.

وطالبت موسكو من جهتها باتفاق يضمن عدم توسع حلف شمال الأطلسي في الجمهوريات السوفياتية السابقة.