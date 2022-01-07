وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن سعادة بلاده بعودة السفير الجزائري إلى باريس

"فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط"

أبدى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، سعادته عقب عودة السفير الجزائري إلى باريس بعد 3 أشهر من الغياب، مضيفا "نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر، لدينا تاريخ مشترك، يشوبه التعقيد والمعاناة، يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش".

وأضاف لودريان أنه "كان لدينا بعض سوء التفاهم مع الجزائريين في الأشهر الأخيرة، وكانت هناك دائما صعوبات من حين لآخر، لكننا تمكنا دائما من حلها"، بحسب ما جاء في تصريح له مع تلفزيون "بي أف أم" وإذاعة "أر أم سي".

وأكد لودريان على أن فرنسا تريد علاقة "واثقة و شراكة طموحة مع الجزائر تتعدى الجروح التذكارية التي يمكن أن تطفو في بعض الأحيان"، وفق ما ورد في مقابلة مع صحيفة لوموند اليومية الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي "نريد العمل بجدية في ظل الاحترام المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وعلى هذا الأساس نعتزم مواصلة عملنا".

وشدد لودريان على أن فرنسا "تحترم أعمق الأمة الجزائرية وسيادة الجزائر"، مضيفا أن "فرنسا والجزائر متحدتان في شراكة ضرورية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ويشار إلى أن لودريان قام بـ "زيارة رسمية إلى الجزائر مطلع كانو الأول/ديسمبر المنصرم، لتقييم واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وحظي وقتها باستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة"، وفق ما أورده موقع "النهار أونلاين" الجزائري.