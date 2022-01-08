توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان بتهمة الخيانة، وواشنطن تسمح لموظفيها القنصليين غير الأساسيين بمغادرة ألماتي

"وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي"

أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان، اليوم السبت، أن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتقل بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، وقالت "لجنة الأمن الوطنية" إن مديرها السابق اعتقل الخميس الماضي بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة.

وفي نفس السياق سمحت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأميركية في ألماتي بمغادرة كازاخستان حيث خلفت أعمال الشغب عشرات القتلى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية.

ومن جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات العسكرية تنقل وحدات من المظليين من قوات حفظ السلام إلى مطاري "ألما-آتا" و"جيتيغين" بجمهورية كازاخستان، وكانت وحدات من قوات حفظ السلام الروسية التي وصلت في وقت سابق إلى أراضي كازاخستان قد باشرت تنفيذ المهام الموكلة إليها، حسب موقع RT بالعربي.

وتعمل أكثر من 70 طائرة نقل عسكري روسية من طراز "Il-76" و "An-124" على مدار الساعة على نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية ومعداتها العسكرية إلى كازاخستان.

وكان رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، رفض أمس الجمعة أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات.

يشار إلى أن الشرطة أعلنت عن سقوط 18 قتيلا و748 جريحا في صفوفها. واعتقل أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون، لكن لم يتسن التأكد من هذه الارقام بشكل مستقل ولم تدل الحكومة بأي حصيلة للمدنيين غير المتظاهرين.

ويذكر أن كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى عرفت حركة احتجاج بدأت الأحد الماضي في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد