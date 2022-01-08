بولندا تقر بشراء برنامج التجسس "بيغاسوس" لمحاربة الجريمة فقط

قال كاتشينسكي "عدم امتلاك الأجهزة البولندية هذا النوع من الأدوات سيكون أمرا سيئا"

أكد زعيم الحزب الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أمس الجمعة، أن بلاده اشترت برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس، رافضا الاتهامات باستخدامه ضد المعارضة السياسية.

وقال كاتشينسكي، في مقتطفات نشرت من مقابلته مع مجلة سيتشي و التي ستنشر بأكملها الإثنين القادم، إن "عدم امتلاك الأجهزة البولندية هذا النوع من الأدوات سيكون أمرا سيئا".

وردا على سؤال حول الاتهامات بأن الحكومة استخدمت البرنامج للتجسس على المعارضة، قال كاتشينسكي إن البرنامج "تستخدمه الوكالات لمكافحة الجريمة والفساد في كثير من البلدان". مشددا على أن أي استخدام لهذه الأساليب "يبقى تحت سيطرة المحكمة والنيابة العامة". كما رفض اتهامات المعارضة، معتبرا أنها "تُحدث ضجة كبيرة من اجل لا شيء".

وفي نفس السياق أكد "سيتيزن لاب" وهو مختبر لرصد الأمن السيبراني مقره كندا، استخدام بيغاسوس ضد ثلاثة أشخاص في بولندا بمن فيهم كريستوف بريجا، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المعارضة الرئيسي، أثناء تنسيق حملته خلال الانتخابات التشريعية في عام 2019.

ومن جانبه قال جون سكوت-رايلتون الباحث الرئيسي في "سيتيون لاب"، إن الاستخدامات المكتشفة لبيغاسوس لا تشكل سوى "قمة جبل الجليد"، معتبرا أن استخدامه يشير إلى "اتجاه استبدادي" في بولندا.

كما قال بريجا إن اختراق هاتفه أثر على نتيجة الاقتراع التي فاز بها حزب القانون والعدالة.

لكن كاتشينسكي رفض هذه الاتهامات، قائلا إن المعارضة "خسرت لأنها خسرت".وأضاف "لا بيغاسوس ولا أي جهاز ولا أي معلومة تم الحصول عليها سرا من أي نوع كانت، لعب أي دور في الحملة الانتخابية لعام 2019".

ومن جهتها قالت مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، مالكة بيغاسوس، إن البرنامج بيع فقط "لوكالات إنفاذ قانون شرعية تستخدم هذه الأنظمة في إطار مذكرات توقيف ضد المجرمين والإرهابيين والفساد".

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الجمعة أن هذه الاتهامات "صادمة لكنها ليست مفاجئة". وأضافت "إنها تثير مخاوف جدية ليس بين المسوؤلين السياسيين فحسب، لكن أيضا في المجتمع المدني البولندي بأسره". كما دعت المنظمة غير الحكومية إلى "وقف عالمي لتصدير وبيع ونقل واستخدام معدات المراقبة، حتى يتم وضع إطار تنظيمي قوي يتوافق مع حقوق الإنسان".

يشار إلى أن التهم المتعلقة باستخدام برنامج بيغاسوس، هزت بولندا في الأسابيع الأخيرة، في فضيحة دفعت البعض إلى تشبيهها بفضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في 1974.

ويذكر أنه بمجرد تثبيته في هاتف محمول، يتيح بيغاسوس الوصول إلى رسائل وبيانات المستخدم، ويسمح بتنشيط الجهاز عن بُعد لالتقاط الصوت أو الصور.