البوليساريو: “فرنسا تخلت عن التزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي”

رد الوزير الفرنسي المنتدب في الخارجية أن “الحكومة الفرنسية متشبّثة بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي”

قال ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السابق، أبي بشرايا البشير، إن “فرنسا تخلت عن التزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي”. مضيفا أن “فرنسا ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لاستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحاته خلال جلسة عامة رسمية للبرلمان الفرنسيّ لمراجعة دور الحكومة الفرنسية تجاه الصحراء، والتي شارك فيها وفد ممثل لجبهة البوليساريو برئاسة أبي بشرايا البشير، حسب موقع هسبريس المغربي

ومن جانبه، ردّ الوزير الفرنسي المنتدب في الخارجية بأن “الحكومة الفرنسية متشبّثة بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي”، مدافعا عن الموقف الرسمي الفرنسي من النزاع المفتعل، مشددا على أن “فرنسا كانت دائما إلى جانب الحل الأمني السياسي القائم على التوافق والتكامل، مبرزا أن “فرنسا تحترم المواثيق والقوانين الدّولية والأممية”. حسب موقع هسبريس المغربي.

وفي نفس السياق، أكد الخبير المغربي المقيم في باريس، مصطفى الطوسة، أن ”هذا الجدل الدّائر داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، يأتي نتيجة دخول بعض مجموعات النفوذ الموالية للانفصاليين والجزائر، على خط هذه القضية”. مبرزا أن “هذا اللوبي يحاول الضغط على الدبلوماسية الفرنسية حتى لا تعترف بمغربية الصحراء بطريقة كاملة وشاملة”، مشددا على أن “الجزائر بدأت تحرك بيادقها على الساحة البرلمانية الفرنسية وتريد بعث بعض الرسائل للرأي العام الفرنسي مفادها بأن بعض الأوساط البرلمانية تساند الانفصاليين”.

وأشار الطوسة أن “حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم سبق أن فتح فرعا له في مدينة الداخلة، كما أنه يساند مغربية الصحراء”، مضيفا “ما يجري حاليا محاولة تأثير على بعض اللوبيات التي تخدم أجندات الجزائر لتكوين ضغط يفرمل حركة الدبلوماسية الفرنسية”.