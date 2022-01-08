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وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد يهاتف الرئيس الفرنسي ماكرون

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021
Yonatan Sindel/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021

"الحديث تناول التحديات الاقليمية ومطالب اسرائيل بالضغط على ايران وعلاقات اسرائيل مع الاتحاد الاوروبي".

هاتف وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد اليوم السبت، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودار الحديث حول المحادثات النووية ومطالبة إسرائيل بالضغط على إيران وعلى العلاقات الإسرائيلية الأوروبية.

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وهنأ لابيد الرئيس الفرنسي على بداية الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي ، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وجدد الرئيس ماكرون التزامه بأمن إسرائيل وشدد على أهمية العلاقات الدافئة بين إسرائيل وفرنسا. وتأتي المحادثة بين الاثنين عقب زيارة وزير الخارجية لابيد لباريس قبل نحو شهر ونصف، والتي ناقشت خلال الاجتماع بالتفصيل مسألة استئناف المحادثات مع إيران بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.