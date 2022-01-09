إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

لوح محامو عائلات الضحايا بإمكانية تجميد أصول ايرانية في كندا والعالم، بغية تحصيل التعويضات إن احتاج الأمر

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن طهران باشرت دفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية "خطأ" بعيد إقلاعها من طهران. وأفادت وزارة الخارجية في بيانها الصادر الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا أن "اللجنة التي شكلتها وزارة الطرق قامت بدفع تعويضات لعدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الجمعة، عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيرا الى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ". وشدد على أن دفع تعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة الى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن. وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية اسقاط الطائرة.

وأقرت الحكومة الإيرانية في إعلان صدر في كانون الأول/ديسمبر 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيصها "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل أوكرانيا وكندا لزعمهما بضرورة التوصل الى قيمة التعويضات عبر التفاوض.

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في اسقاط الطائرة.

ولوح محامو عائلات الضحايا بإمكانية تجميد أصول ايرانية في كندا والعالم، بغية تحصيل التعويضات إن احتاج الأمر.

وأفادت السلطات الإيرانية أنه ليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد أمريكي، على قصف ايران لقاعدتين في العراق تواجد فيهما جنود أمريكيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.