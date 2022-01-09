واشنطن تطالب كازخستان بتوضيح بشأن تدخل روسيا في الاضطرابات الداخلية في البلاد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان واشنطن تسعى للحصول على توضيح من كبار المسؤولين الكازاخستانيين بشأن تدخل روسيا في الاضطرابات الداخلية في البلاد. كما أدان أمر "إطلاق النار بهدف القتل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق في تصريحات صحفية أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من “النفوذ الروسي”، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة.

واضاف بلينكن: “ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلدا ما، فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة”.

وبعد هذه التصريحات انتقدت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات بلينكن التي قال فيها إن انسحاب الروس من كازاخستان سيكون “صعبا جدا”، وذلك بعدما طلبت كازاخستان من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة.

وأكدت الخارجية الروسية أن “رد الفعل الأمريكي كان هجوميا وفظا”، منوهة بأنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تكذب بعد الآن وأن تستخدم معايير مزدوجة عند وصف الوضع في كازاخستان على أنه احتجاجات فمن الواضح أنها ليست سلمية”.

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن.