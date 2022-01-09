السفير الاسرائيلي لدى البحرين: اسرائيل بدأت باستيراد الألمنيوم من المملكة

قال السفير الإسرائيلي في البحرين، إيتان نائيه، في مقابلة مع صحيفة الأيام البحرينية، ان إسرائيل بدأت في استيراد الألمنيوم من المملكة البحرينية، وذلك بعد عام من إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال نائيه، الذي لم يوضح حجم وقيمة الألمنيوم الذي ستشتريه إسرائيل من البحرين، ان "هذه خطوة أولى مهمة تسلط الضوء على إمكانات العلاقات التجارية مع البحرين، والتي رغم حجمها تنطوي على الكثير من امكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين".

يذكر ان البحرين تعد واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في الشرق الأوسط ومن الأوائل في العالم.