مستشار الأمن القومي الأمريكي : "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجوم بقيادة إيران والرد عليه"

أكد جيك سوليفان، أن "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجوم بقيادة إيران والرد عليه"

استنكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، قرار إيران بفرض عقوبات على عشرات الأمريكيين، منتقدا تصريحات المسؤولين في طهران "مع استمرار الجماعات الموالية لإيران في مهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ، وتهديد المسؤولين الإيرانيين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم".

وأضاف جيك سوليفان: "لا نخطئ: الولايات المتحدة الأمريكية ستحمي وتدافع عن مواطنيها". مشيرا أن "هذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة اليوم والذين خدموا من قبل. كأميركيين ، لدينا خلافاتنا في السياسة. لدينا خلافاتنا حول السياسة الإيرانية. لكننا متحدون في تصميمنا. لمحاربة التهديدات والاستفزازات. نحن متحدون في الدفاع عن شعبنا".

وأكد جيك سوليفان، أن "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لردع أي هجوم بقيادة إيران والرد عليه. وإذا هاجمت إيران أيًا من مواطنينا، بما في ذلك أحد الأشخاص الـ 52 الذين تم الاستشهاد بهم أمس ، فسيواجه عواقب وخيمة. . "

وكانت طهران قد فرضت، أمس السبت، عقوبات على 51 أميركيا ردا على اغتيال في عام 2020 على الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن 51 شخصا، كثير منهم أعضاء في الجيش الأمريكي، استُهدفوا "لدورهم في الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الشهيد قاسم سليماني".

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي زار إسرائيل في أواخر ديسمبر/كانون الأول والتقى بمسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس.