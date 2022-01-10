حركة طالبان تعين سفيرا جديدا لها في طهران

"هرات نيوز" "عبدالقيوم سليماني يعمل منذ 4 أشهر وحتى الآن في السفارة بدلاً من السفير الهارب غفور ليوال"

أبلغ وزير الخارجية في حكومة #طالبان أمير خان متقي الذي يزور إيران منذ مساء السبت، الإيرانيين بتعيين عبدالقيوم سليماني بمنصب سفير أفغانستان في طهران، بدلاً من السفير غفور ليوال الذي غادر طهران إلى إحدى الدول الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وأفادت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، أن "عبدالقيوم سليماني يعمل منذ 4 أشهر وحتى الآن في السفارة بدلاً من السفير الهارب غفور ليوال"، مشيرة إلى أن "سليماني كان يعمل في منصب مستشار للسفارة الأفغانية خلال فترة تولي ليوال منصبه"، في حين أنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمي حول ما ذكره الإعلام الأفغاني سواء من إيران أو طالبان.

ومن جانب آخر، أبلغ عاملون في السفارة الأفغانية في طهران أمس الأحد، رفضهم أي خطوة إيرانية لتسليم طالبان مبنى السفارة، وقال العاملون لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "تسليم السفارة الأفغانية إلى طالبان مكلف بالنسبة لإيران".

وأفادت صحيفة "عصر إيران" السبت الماضي، عن مصدر إيراني وصفته بالمطلع قوله إن "الحكومة الإيرانية قررت تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى حركة طالبان"، مضيفاً "لا تعترف الحكومة الإيرانية بحكومة طالبان، لكنها ستسلم السفارة الأفغانية في طهران لرعاية شؤون المواطنين الأفغان في إيران".

وفي نفس السياق، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، في تغريدة له عبر "تويتر" نية حكومة بلاده تسليم السفارة الأفغانية.

يشار إلى أن حركة طالبان تسيطر على الأوضاع في البلاد منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، وأعلنت بعد ذلك تشكيل حكومتها في مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ويذكر أن إيران لا تعترف مثل بقية دول العالم بحكومة طالبان، إلا أن طهران حافظت على علاقاتها الدبلوماسية والسياسية وحتى الأمنية مع قادة حركة طالبان.