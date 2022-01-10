بدء المحادثات بين روسيا والغرب وسط آمال بوقف التصعيد واحتواء الموقف

طالب بوتين الغرب بضمانات تتمثل في عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو للحيلولة دون انتشار القوات الغربية الى الشرق

بدأت اليوم الاثنين، في جنيف محادثات رسمية بين ممثلين من واشنطن والكرملين، من شأنها أن تقرر مصير المنطقة. ومن المقرر أن يناقش الطرفان المطالب الأمنية لروسيا في أوروبا الشرقية، ونشر قوات الناتو والتصعيد على الحدود الأوكرانية.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية توترات على الحدود الأوكرانية أعقبتها تهديدات شديدة اللهجة من قبل الطرفين المتنازعين، وقد دخلت الولايات المتحدة على الخط بدورها التي أعلنت أكثر من مرة استعدادها للرد بحزم، بحال أقدمت روسيا على احتلال اوكرانيا.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد ترأس وفدي البلدين في جنيف مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق لبدء المحادثات نظيره الأمريكي جو بايدن بضمانات تتمثل في عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بما في ذلك جورجيا، للحيلولة دون انتشار القوات الغربية إلى الشرق وهو ما تخشاه روسيا. ورفضت الدول الغربية تأمين هذه الضمانات الأمر الذي أثار غضب بوتين. وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لوسائل الإعلام الأمريكية أنه لا يتوقع أي تقدم مع الكرملين - طالما أن سيادة أوكرانيا في خطر.

ويفيد موقع واينت أن الغرب سيثير بقيادة الولايات المتحدة عددًا من القضايا مع الممثلين الروس، بما في ذلك التدخل الروسي السافر في الانتخابات الخاصة بالدول الأجنبية وصفقات الأسلحة والغزو العسكري للدول المجاورة واستخدام الأسلحة الكيماوية في دول أجنبية وقضايا أمنية أخرى ". وفي المقابل، سيضع الوفد الروسي على الطاولة عدة ادعاءات فيما يخص "الأمن في أوروبا "، في الوقت الذي أطلقت روسيا فيه تهديداتها في الساعات الأخيرة والتي تتلخص بالتالي" إذا لم تقدم الولايات المتحدة والناتو تنازلات، فمن المتوقع أن يتدهور الوضع الأمني في القارة ".

يشار الى أن روسيا تدفع عنها بعيدًا بالإدعاءات الغربية التي تتهمها بحشد القوات العسكرية على الحدود مع اوكرانيا على نحو غير مسبوق، وتنفي المزاعم الأمريكية والأوكرانية بأنها تخطط على المدى القريب لغزو أوكرانيا. وتواصل روسيا المطالبة بضمانات من الغرب، بما في ذلك تخفيض الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وذلك حيال شعورها بـ "التهديد" على خلفية علاقات كييف المتينة مع حلفائها، ولا سيما أمام إمكانية نصب صواريخ على الأراضي الأوكرانية بمواجهة روسيا.