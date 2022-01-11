مناورات روسية قرب الحدود الأوكرانيا، والأخيرة ترحب بجهود واشنطن لخفض التوتر مع موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات جنيف أن بلاده "ليس لديها أي نية" لمهاجمة أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" مع الجماعات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي، "لقد آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال قمة جديدة" رباعية وذلك عند استقباله مستشارين للرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية.

ومن جانب آخر أفادت وكالة إنترفاكس عن الجيش الروسي، أن قواته بدأت قوامها ثلاثة آلاف فرد مناورات بالذخيرة الحية اليوم الثلاثاء في غرب البلاد، ونقلت الوكالة عن المنطقة العسكرية الغربية قولها: إنّ "المناورات ستجرى في منطقة سمولينسك بالقرب من حدود بيلاروسيا ومناطق فورونيغ وبيلغورود وبريانسك بالقرب من أوكرانيا". حسب موقع العربي.

وأضافت الوكالة أن المناورات ستتضمن مشاركة دبابات من طراز (تي-72 بي3) ومركبات مشاة قتالية من طراز (بي.إم.بي-2) وأسلحة نارية عادية.

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة رحّبت بـ"جهود" الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا الهادفة لخفض منسوب التوتر بشأن أوكرانيا، في إطار سلسلة من المحادثات بين موسكو والدول الغربية خلال الأسبوع الراهن.

وقال سيرغي نيكيفوروف في تصريح: "لا يسعنا إلا أن نشيد بالنوايا والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا وحلف شمال الأطلسي بغية خفض التوترات وحل كل المسائل المشتركة حول طاولة المفاوضات". مضيفا "نثق بشركائنا وبتصريحاتهم بأن أي قرار حول مصير أوكرانيا لن يتخذ من دوننا". مؤكدا أن كييف "تريد حل النزاع" شرقي البلاد بين قواتها وانفصاليين مؤيدين لموسكو "في أقرب وقت ممكن وبالطرق السلمية خصوصًا".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أعلنت بعد محادثات في جنيف الإثنين الماضي، أنها ناقشت مع نظيرها الروسي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التصعيد تتعلق بالصواريخ والتدريبات العسكرية، لكنها جددت تحذير موسكو من العواقب الشديدة التي ستلحق بها إذا هاجمت أوكرانيا، مضيفة "تناولنا عددًا من الأفكار تمكن بلدينا من اتخاذ إجراءات متبادلة من شأنها أن تكون في مصلحتنا الأمنية وتحسين الاستقرار الإستراتيجي".

كما جدّدت دعوتها روسيا لإعادة قواتها التي تقدر بنحو 100 ألف عسكري إلى الثكنات، أو توضيح الغرض من حشدها على الحدود الأوكرانية، محذرة من أنه إذا شنّت روسيا هجومًا فستكون هناك تكاليف وعواقب كبيرة تتجاوز بكثير ما واجهته موسكو عام 2014، عندما ضمّت شبه جزيرة القرم ودعمت تمردًا انفصاليًا في شرق أوكرانيا.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات جنيف أن بلاده "ليس لديها أي نية" لمهاجمة أوكرانيا، واعتبر أن واشنطن تأخذ مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية "بجدية كبيرة". داعيا الولايات المتحدة إلى أن تتعامل مع روسيا "بروح من المسؤولية"، محذرًا من أن مخاطر المواجهة المتزايدة "لا يمكن التقليل من أهميتها".

ويشار أنه تصاعدت حدة التوتر بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة مع اتهام واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، روسيا بالتحضير لغزو هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بعدما حشدت قوات كثيرة عند حدودها. فيما طالبت موسكو بضمانات أمنية واسعة من واشنطن ومن دول حلف شمال الأطلسي فيما تصرّ على أنها تلقت في السابق تعهدًا بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع ليضم أوكرانيا وجورجيا.

ويذكر أن روسيا تمارس ضغوطًا كثيفة على أوكرانيا منذ عام 2014 في أعقاب ثورة أطاحت الحكومة الأوكرانية المؤيدة لموسكو، وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية فيما تدعم حركة الانفصال في شرق أوكرانيا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.