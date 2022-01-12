العلاقات المغربية الألمانية: الرباط توافق على تعيين سفير ألماني جديد لديها، وبرلين ترحب بالشراكة الجديدة

أشاد الرئيس الألماني بالدور المهم للمغرب "من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة"

وافق المغرب على تعيين سفير ألماني جديد معتمد لديه، خلفا للسفير السابق غوتز شميدت بريم، عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي دامت لشهور، وأشارت السفارة الألمانية في الرباط، إلى أنه "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية الألمانية، فإن من مصلحة كل من ألمانيا والمملكة المغربية أن تستمر العلاقات الموسعة والجيدة في جميع المجالات وأن تعود إلى سالف عهدها"، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي.

وأشادت سفارة ألمانيا بـ "رغبة المملكة المغربية في إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر والعودة إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة" ، مؤكدة أن هذا القرار يعد "الطريقة المثلى من أجل إزالة أي سوء تفاهم، وسنركز على القواسم المشتركة".

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد توصل برسالة من الرئيس الألماني فرانك والتر شتينماير، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، والتي وجه له خلالها دعوة للقيام بـ "زيارة دولة إلى ألمانيا"، من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين"، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء الماضي.

وأكد الرئيس الألماني في الرسالة، على أن "ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لحل هذا النزاع الإقليمي"، بخصوص قضية الصحراء، مذكرا بـ "دعم ألمانيا، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف".

كما أشاد الرئيس الألماني بالدور المهم للمغرب على المستوى الإقليمي "من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".