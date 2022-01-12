انطلاق المحادثات بين الناتو وروسيا وسط توترات حول أوكرانيا

يبحث المشاركون ملفات مثل التوتر الأخير الناجم عن حشد روسيا حوالي 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا

انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، اجتماع بين مجلس الناتو و روسيا، للمرة الأولى منذ 2019، بهدف مناقشة قضايا عدة منها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، ويترأس الاجتماع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف ببروكسل، في حين يمثل الجانب الروسي، نائبا كل من وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، والدفاع ألكسندر فومين.

كما يشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في الحلف، فضلا عن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ويبحث المشاركون ملفات مثل التوتر الأخير الناجم عن حشد روسيا حوالي 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا، والضمانات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة والناتو حول الأمن في أوروبا، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

يشار إلى أن العلاقات بين الناتو وروسيا تشهد تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ويذكر إنه وجهت الدول الغربية مؤخرا اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، كما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.