بايدن للرئيس هرتسوغ: "والدتك كانت شخصًا أعجبت به كثيرا. أشعر بالفخر لأنني قابلتها"

أعرب الرئيس هرتسوغ عن امتنانه للرسالة الرقيقة التي بادر اليها الرئيس الأمريكي مشيرًا الى تأثره العميق بفحواها.

تلقى الرئيس يتسحاك هرتسوغ اتصالات تعزية وبرقيات من قبل عدد من الرؤساء، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أرسل رسالة مؤثرة للغاية لهرتسوغ قال فيها "شعرت بالحزن لسماعي بوفاة والدتك، أورا. أتقدم بأحر التعازي وأصدقها لك ولعائلتك ولكل شعب إسرائيل في وقفتك حزنًا على فقدانها. كانت والدتك شخصية غير عادية كرست حياتها للأمة التي أحبتها. في وقت الحزن هذا، آمل أن تجد الراحة تنعكس على حياة الذين تعرفوا إليها خلال سنوات خدمتها الطويلة لبلدها ".

وأضاف الرئيس بايدن بخط اليد: "والدتك كانت شخصًا أعجبت به كثيرًا. حتى يومنا هذا ، أشعر بالفخر لأنني تعرفت عليها". وأعرب الرئيس هرتسوغ عن امتنانه للرسالة الرقيقة التي بادر اليها الرئيس الأمريكي مشيرًا الى تأثره العميق بفحواها.

واشتملت قائمة المعزين على شخصيات نافذة ورؤساء دول من بينهم رئيس روسيا، وملك البحرين، وملك الأردن، وملك إسبانيا، ورئيس تركيا، ورئيس مصر وفرنسا واليونان وسنغافورة والإكوادور وجورجيا ومولدوفا وأرمينيا وقبرص و البرازيل ورواندا وغواتيمالا وباراغواي وجمهورية الدومينيكان وتايلاند ورومانيا والبوسنة والهرسك، وزعماء يهود من جميع أنحاء العالم.

ومن بين المعزين أيضا بوفاة والدة الرئيس ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. فقد تحدث هرتسوغ بعد جنازة والدته، السيدة الأولى السابقة أورا هرتسوغ، مع الحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قدم تعازيه وأعرب عن ثقته بأن اسمها سيبقى مخلدا نظرا لما سمعه عن سجل أعمالها المشرف، طيلة سنوات عمرها.

كما اتصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس هرتسوغ وطلب منه نقل تعازيه إليه ولأسرته. "ليس هناك شك في أن فقدان الأم خسارة صعبة للغاية. قال "أشارككم حزنكم". وتقدم الرئيس هرتسوغ بالشكر نيابة عن نفسه وأسرته على هذه اللفتة وكلمات العزاء.