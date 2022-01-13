الإمارات تدين قرصنة الحوثيين لسفينة الشحن المدنية التي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر

الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني"

أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، اليوم الخميس، أن بلادها "تدين بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية 'الروابي' قُبالة ميناء الحُديدة" معتبرة ذلك "تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر" وأن ذلك "يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن"، مضيفة " نشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة ".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، حيث ندد خلاله عدد من أعضاء المجلس بحجز الباخرة، فيما أصدرت دول عديدة بيانات تدين استيلاء الحوثيين على الباخرة " الروابي"، بحسب ما أودرته وكالة أنباء الإمارات.

وأدانت السفيرة "محاولة الحوثيين استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي يقوم بها الحوثيون، ووضع حدٍ لانتهاكاتِها المتكررة ضد اليمنيين".

وشددت السفيرة على "أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني".

وتتطلع الإمارات إلى "بلورة حلولٍ تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمني"، وترحب بـ "الجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد"، وتدعو المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".