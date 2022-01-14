أستراليا: إلغاء تأشيرة دخول جوكوفيتش للمرة الثانية وقاض يعقد جلسة استماع طارئة في القضية

"سيتم عقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي هذا المساء"

أعلنت وزيرة الهجرة الأسترالية أليكس هوك، اليوم الجمعة، أن بلادها" ألغت تأشيرة دخول نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية، وستقوم بترحيله بسبب مسألة عدم تلقيه اللقاح ضد وباء كورونا"، ويفيد القرار "منع ديوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية".

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار اتخذ "لأسباب تتعلق بالصحة والنظام" وأن الحكومة "مصممة بقوة على حماية الحدود الاسترالية لاسيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19".

وعبر نوفاك، الاثنين، عن سعادته على إثر أمر قضائي أفرج عنه، بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، وأقر عدم صلاحية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة الدخول إلى الأراضي الاسترالية، وعلى الرغم من كل ما حصل، أكد ديوكوفيتش أنه ينوي "البقاء ومحاولة المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة".

وكانت الحكومة الأسترالية، قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن "نوفاك ديوكوفيتش ليس محتجزا على غير رغبته"، كما أكدت ذلك وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في مقابلة إذاعية "ديوكوفيتش ليس محتجزا في أستراليا"، مضيفة "ديوكوفيتش له حرية المغادرة في أي وقت يختاره، وفي الواقع، سوف تسهل له قوات الحدود ذلك"، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ودعا القاضي الذي كان حكم في وقت سابق بعدم ترحيل نوفاك ديوكوفيتش من استراليا، إلى جلسة استماع طارئة بعد إلغاء تأشيرة نوفاك للمرة الثانية، وفق ما أعلنه متحدث باسم المحكمة في بيان رسمي "سيتم عقد جلسة استماع أمام قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي هذا المساء.