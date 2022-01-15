روسيا :هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد إبلاغ عن وجود قنبلة

وأكدت إدارة المطار أنها "اتخذت سلسلة إجراءات بهدف ضمان الأمن خلال عملية هبوط الطائرة"

اضطرت طائرة روسية قادمة من مدينة سان بطرسبورغ للهبوط الاضطراري، اليوم السبت، في مطار مدينة سامارا بعد بلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

وأكدت إدارة المطار لوكالة "إنترفاكس" الروسية أنها "اتخذت سلسلة إجراءات بهدف ضمان الأمن خلال عملية هبوط الطائرة"، وكانت الوكالة سبق أن نقلت عن مصدر مطلع تأكيده "أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورج متوجهة إلى سامارا".

واستقبل مطار سامارا الطائرة على نحو طارئ، فيما كانت عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات في انتظارها.