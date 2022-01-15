الدنمارك تنضم إلى المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين

الدنمارك تعلن مقاطعتها أولمبياد بكين

أعلنت الدنمارك انها ستقاطع للألعاب الأولمبية في بكين وتنضم لحملة المقاطعة الدبلوماسية للدورة الحالية من الألعاب، حيث أنها لن ترسل ممثلين لحضور الدورة الأولمبية في الصين الشهر المقبل؛ جراء مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لتلتحق بهذا القرار لعدد من الدول الأخرى.

وبحسب رويترز، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، امس الجمعة، إن الدنمارك لن ترسل وفدا دبلوماسيا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 بسبب قضايا حقوق الإنسان في البلد المضيف. وصرح كوفود للصحفيين قائلا: "ليس سرا أننا في الدنمارك نشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في الصين".

وأضاف أن الحكومة سوف تظهر دعما للرياضيين الدنماركيين ولكن ليس بحضور شخصي لممثلين في بكين.

وهناك موجة من المقاطعات الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية في بكين منذ أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي الماضي أن مسؤوليها لن يحضروا الفعاليات رغم ان رياضيها سوف يشاركون. وقاطعت الألعاب الأولمبية أيضا بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ودول أخرى.