تسونامي يضرب جزيرتي تونغا وساموا بعد ثوران بركاني تحت الماء

ضربت أمواج تسونامي اليوم السبت، جزيرة تونغا الأمركيية نتيجة نشاط بركاني وقع في المحيط ، حسب ما أعلن المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية في المحيط الهادي.

وأوضح المركز في بيان أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديدا للشواطئ في مدن ساحلية. وأظهرت لقطات متداولة أن أمواج المياه التي وصلت إلى المنازل حيث تم الإعلان عن تحذير من تسونامي في الجزيرة.

واندلع ثوران بركاني تحت الماء أمس الجمعة بالقرب من جزيرة تونغا، مما أدى إلى تحذير من حدوث موجات «تسونامي» وإرغام المواطنين على البقاء داخل منازلهم.

وثار بركان في جزيرة هونغا تونغا التي تشكلت بعد ثوران بركاني في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، أمس حيث أطلق سحابة من الرماد والبخار والغاز في الهواء بارتفاع 20 كيلومترا.

ورفع مركز الرصد بالولايات المتحدة التحذير لاحقا بالنسبة لمنطقة ساموا الأمريكية. وكان المركز قد قال في وقت سابق إنه رصد موجات تسونامي ارتفاعها قدمان في عاصمة ساموا الأمريكية عقب النشاط الزلزالي في تونغا. وأضاف أن خطر موجات المد لا يزال قائما وأن التقلبات في مستوى البحر وأمواج المحيط القوية تشكل خطرا على طول الشواطئ.